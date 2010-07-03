Один человек погиб на МКАД при наезде машины на отбойник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль врезалася в отбойник на северо-востоке столицы.

Как рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах, в результате ДТП один человек погиб.

Авария произошла на МКАД в районе съезда на Ярославское шоссе. На месте перекрыты две полосы движения.

Ранее один человек погиб в ДТП с легковушкой и грузовиком на 63 километре МКАД в районе Новорижского шоссе.