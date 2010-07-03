Один человек погиб в ДТП с участием грузовика на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Две легковушки и грузовик столкнулись на 63 километре МКАД в районе Новорижского шоссе.

В результате аварии один человек погиб и один получил травмы, рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

Выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работают экстренные службы.

28 августа три автомобиля столкнулись на МКАД в районе Носовихинского шоссе. Один человек погиб и один пострадал.