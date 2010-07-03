Фото: twitter.com/DtRoad

Грузовик перевернулся и затруднил движение на МКАД в районе Каширского шоссе.

Как сообщается в Twitter "Московского транспорта", авария произошла на 24-м километре внешней стороны МКАД.

Отмечается, что перекрыты третий, четвертый, пятый ряды внутренней стороны и четвертой, пятый ряды внешней стороны.

Ранее в среду, 28 августа три автомобиля столкнулись на МКАД в районе Носовихинского шоссе, один человек погиб и один пострадал.