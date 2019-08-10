Электромобиль "Тесла" попал в ДТП на МКАД и сгорел – источник

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Электромобиль "Тесла" столкнулся с грузовиком "Газель" на МКАД и сгорел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Грузовик и легковой электромобиль "Тесла" столкнулись на внутренней стороне 42-го км МКАД. В результате происшествия "Тесла" загорелась и выгорела полностью", – рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной госавтоинспекции сообщили РИА Новости, что в результате ЧП пострадали три человека.

