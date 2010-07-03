Три автомобиля столкнулись и затруднили движение на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три автомобиля столкнулись на МКАД в районе Носовихинского шоссе в среду, 28 августа.

В результате ДТП один человек погиб и один пострадал, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что авария произошла на 5 километре внутренней стороны МКАД.

Аккаунт "Московский транспорт" в Twitter отмечает, что в районе аварии наблюдается затруднение движения.

Ранее три полосы МКАД были перекрыты после аварии с двумя грузовиками. В кабине одного из большегрузов после столкновения начался пожар.