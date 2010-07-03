Задымление произошло в автобусе в Химках

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Химках в автобусе, который возвращался после смены в автопарк, произошло задымление.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе "Мострансавто", пассажиров в автобусе не было.

В результате инцидента никто не пострадал. Задымление ликвидировано, автобус эвакуирован в парк.

Отмечается, что для установления причин будет проведено обследование транспортного средства.

Ранее стало известно, что компанию, чей автобус перевернулся на трассе М9 "Балтия" в Подмосковье 22 августа, проверит Ространснадзор.