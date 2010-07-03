Ространснадзор проверит автобусного перевозчика после ДТП в Подмосковье

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Компанию, чей автобус перевернулся на трассе М9 "Балтия" в Московской области, проверит Ространснадзор.

"Ространснадзор проведет проверку перевозчика "Мобил трак центр" по факту опрокидывания автобуса в кювет. Автобус двигался по маршруту Псков – Москва", – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре госпитализированы шесть человек в результате ДТП на 69-м километре трассы "Балтия". Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Всего в происшествии пострадали восемь человек.

По предварительной информации, водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший 14 человек по маршруту Псков – Москва, уснул за рулем.

На сайте Минтранса несколько дней назад были опубликованы данные, что "Мобил Трак Центр" написал заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок до Смоленска, Красного Холма и Твери.

