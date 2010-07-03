Шесть человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Истре

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В подмосковной Истре госпитализированы шесть человек после опрокидывания автобуса в результате ДТП на 69-м километре автодороги М9 "Балтия", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Их доставили в Истринскую больницу.

Всего в происшествии пострадали восемь человек. По предварительной информации, водитель автобуса "Голден Драгон", перевозивший 14 человек по маршруту Псков – Москва, уснул за рулем.

18 августа в результате столкновения туристического автобуса с мачтой освещения в Москве пострадали 29 туристов из КНР.