Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

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Автобус перевернулся на 69-м километре дороги М-9 "Балтия" в Подмосковье, пострадали восемь пассажиров.

Об этом Агентству "Москва" в четверг, 22 августа, сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

Всего в автобусе находились 14 человек. Восемь из них получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

18 августа в результате столкновения туристического автобуса с мачтой освещения в Москве пострадали 29 туристов из КНР.