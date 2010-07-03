Взрослый и ребенок пострадали в ДТП с двумя автобусами в Люберцах

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Два человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате ДТП с участием двух автобусов в Люберцах, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе областного главка МВД.

Авария произошла в 18:00 на Комсомольском проспекте. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее на 93-м километре МКАД в районе Ярославского шоссе столкнулись два грузовика. Пострадал один человек.