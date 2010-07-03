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15:54

Один человек пострадал в аварии с грузовиками на МКАД

происшествия ДТП

15:54

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Фото: mobrep.ru

Два грузовика столкнулись на МКАД в районе Ярославского шоссе, пострадал один человек, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло на 93-м километре автодороги. Пострадавшего сейчас осматривает скорая помощь.

В кабине одной из машин случилось возгорание на площади 6 квадратных метров, его уже потушили.

По информации ЦОДД в микроблоге в Twitter, столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик. На месте работают оперативные службы. Движение в сторону Ярославского шоссе организовано по двум левым полосам.


Ранее ДТП произошло в центре столицы. Водитель Porsche врезался в столб на Трубной улице, пострадал один человек.

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