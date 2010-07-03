Один человек пострадал в аварии с грузовиками на МКАД

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Два грузовика столкнулись на МКАД в районе Ярославского шоссе, пострадал один человек, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло на 93-м километре автодороги. Пострадавшего сейчас осматривает скорая помощь.

В кабине одной из машин случилось возгорание на площади 6 квадратных метров, его уже потушили.

По информации ЦОДД в микроблоге в Twitter, столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик. На месте работают оперативные службы. Движение в сторону Ярославского шоссе организовано по двум левым полосам.

ДТП на внутренней стороне МКАД в районе Ярославского шоссе с участием трех автомобилей, включая грузовик. Обстоятельства выясняются. На месте - оперативные службы. Движение в сторону Ярославского ш. организовано по 2 левым полосам. Объезжайте! pic.twitter.com/lw55DpeO8i — ЦОДД (@gucodd) 27 августа 2019 г.



Ранее ДТП произошло в центре столицы. Водитель Porsche врезался в столб на Трубной улице, пострадал один человек.