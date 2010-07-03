Автомобиль сбил трех человек на юго-востоке Москвы

Трех человек сбили в центре Москвы

В Москве на Нижегородской улице иномарка сбила трех человек и затем врезалась в столб, передает телеканал Москва 24.

Уточняется, что инцидент произошел на пешеходном переходе. По предварительным данным, один человек погиб.

Подробности о причинах произошедшего и состоянии пострадавших в настоящий момент устанавливаются.

Ранее на северо-востоке столицы легковой автомобиль врезался в отбойник. В результате ДТП один человек погиб. Авария произошла на МКАД в районе съезда на Ярославское шоссе. На месте перекрывали две полосы движения.