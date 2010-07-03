Подросток погиб в ДТП на Ставропольском крае

В Ставропольском крае в результате ДТП погиб тринадцатилетний мальчик. Ребенок катался с приятелями на родительском автомобиле в селе в Апанасенковском районе.
"Группа школьников, пятеро мальчиков, воспользовавшись отсутствием контроля родителей, решили покататься на легковом автомобиле "Ока", принадлежащим одному из родителей подростков. Двигаясь по проселочной дороге, несовершеннолетний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля", – говорится в аккаунте регионального ГИБДД в социальной сети Instagram.
Скончался мальчик, который сидел на переднем пассажирском сидении. Его выбросило из машины в момент аварии.
Ранее сообщалось, что в Ивановской области на трассе Иваново – Ковров – Нижний Новгород 5 сентября произошло лобовое столкновение автомобиля "МАЗ" с пассажирским автобусом. Получили травмы десять человек.
В среду, 4 сентября, два человека погибли и один пострадал при столкновении пассажирского поезда с легковой машиной в Киришском районе Ленинградской области. Все они были в салоне автомобиля.
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