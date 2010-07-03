14 человек погибли в ДТП с автобусом в Марокко

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Крупная авария с участием автобуса произошла в провинции Ар-Рашидийя на востоке Марокко. Сообщается о 14 погибших, еще 29 человек пострадали. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на заявление местного телеканала 2M.

По предварительным данным известно, что автобус перевернулся из-за наводнений в районе. При этом неизвестно точное количество пассажиров, находившихся внутри в момент происшествия.

Сейчас спасательные работы приостановлены. Сотрудники местных спецслужб продолжат поиск погибших и пострадавших утром в понедельник, 9 сентября.

Ранее в аварии в Краснодарском крае погибли 5 человек. По предварительным данным, на дороге столкнулись два автомобиля.