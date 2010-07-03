Водитель мусоровоза пострадал в аварии на Киевском шоссе

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Водитель мусоровоза получил травмы в ДТП на Киевском шоссе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в районе дома 36. Там столкнулись четыре автомобиля. В результате мусоровоз перевернулся, его водителя зажало внутри. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

В настоящее время из-за ДТП перекрыты две полосы движения на Киевском шоссе.

Ранее водитель автобуса маршрута № 628 сбил пешехода в столичном районе Отрадное. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.