СК проведет повторные экспертизы по делу сбитого под Кировом мальчика

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По делу сбитого в Кировской области мальчика, в крови которого, по данным СМИ, нашли алкоголь, проведут повторные медицинские экспертизы. Поручение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

В июле шестилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде по проселочной дороге, сбила машина, которой управлял полицейский. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств".

В СМИ появилась информация о том, что в крови у мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников.

Похожий случай произошел в апреле 2017 года. Тогда водитель Hyundai Solaris наехала на шестилетнего мальчика во дворе жилого дома в Подмосковье. Ребенок скончался на месте. Женщину признали виновной в ДТП и приговорили к трем годам колонии-поселения.

Дело получило резонанс после того, как судмедэкспертиза нашла в крови погибшего ребенка алкоголь. Позже этот вывод опровергли после комплексного исследования.