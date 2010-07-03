Жители Кировской области получили уведомления о своей смерти

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Жителям города Яранска в Кировской области пришли письма с уведомлениями о том, что людей считают мертвыми, а их имущество переходит в собственность городского поселения. Об этом пишет РИА Новости.

Городская администрация уже отреагировала на случившееся, сообщив, что произошел технический сбой. По словам главы Яранского городского поселения Николая Зыкова, в уведомлениях указывалось, что собственникам или наследникам земельных участков нужно обратиться в администрацию, чтобы подтвердить права собственности. Всего по ошибке отправили двадцать пять писем.

Глава поселения добавил, что перед людьми уже извинились и конфликт улажен, многие восприняли ситуацию с юмором.