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Происшествия

08:43

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 31

происшествия ДТП

Фото: ГУ МЧС РФ по Чувашской Республике

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 31. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Чувашии.

"На сегодня 31 обращение, из них 10 детей. Один взрослый и ребенок обратились в конце дня и "добавились" к пострадавшим, им назначено амбулаторное лечение", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что четверо пострадавших находятся в больнице скорой медицинской помощи, еще один взрослый и один несовершеннолетний находятся в городской клинической больнице. Остальным назначено амбулаторное лечение.

Накануне сообщалось, что в результате ДТП пострадали 26 человек. Троллейбус следовал по городскому маршруту № 1 и перевозил 40 пассажиров. По предварительной информации, во время движения у водителя транспортного средства свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб.

Ранее туристический автобус опрокинулся в Нижегородской области. В результате аварии пострадали 20 человек. ДТП произошло около села Паново-Осаново в Гагинском районе. Туристы возвращались с экскурсии из Нижнего Новгорода, через село Большое Болдино, в Саратов.

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