Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 26

Фото: ГУ МЧС РФ по Чувашской Республике

Количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 26 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Чувашии.

"Всего 26 пострадавших, из них 7 – несовершеннолетние. Все пострадавшие доставлены в медицинские организации Чебоксар", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, пациентов в тяжелом состоянии среди пострадавших нет. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали 18 человек. Троллейбус следовал по городскому маршруту № 1 и перевозил 40 пассажиров. По предварительной информации, во время движения у водителя транспортного средства свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб.

Ранее сообщалось, что туристический автобус опрокинулся в Нижегородской области. В результате аварии пострадали 20 человек. ДТП произошло около села Паново-Осаново в Гагинском районе. Туристы возвращались с экскурсии из Нижнего Новгорода, через село Большое Болдино, в Саратов.

