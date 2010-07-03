Два человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами в ТиНАО

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Авария с участием четырех автомобилей произошла на Киевском шоссе в ТиНАО. В ДТП пострадали два человека, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На 37-м километре Киевского шоссе произошло столкновение "Газели", Jeep и двух легковых автомобилей. По предварительным данным, травмы получили два человека", – сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают медики и полицейские. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют.

В ночь на понедельник на юго-востоке столицы произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода.

В районе дома 99 по Рязанскому проспекту водитель легковушки сбил мужчину. По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте.

