Три человека пострадали в ДТП со скорой помощью на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Карета скорой помощи и два легковых автомобиля столкнулись на МКАД.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ГИБДД по городу, пострадали три человека. "Все пострадавшие находились в легковушках", – говорится в сообщении.

Авария произошла на внешней стороне 44 километра МКАД в районе Киевского шоссе. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются причины ДТП.

Ранее машина скорой помощи столкнулась с другим автомобилем, а затем въехала в столб на улице Воздвиженка. В результате происшествия никто не пострадал.