Сто лет скорой помощи: медики – о службе, уникальных дежурствах и сложных пациентах

15 октября скорая помощь в Москве отмечает свой 100-летний юбилей. Сегодня на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова работают более 11 тысяч сотрудников и около тысячи дежурных бригад. Каждый из нас хоть раз в жизни вызывал бригаду помощи, но не каждый задумывался о людях, оказавшихся рядом в экстренной ситуации. Трое медиков "скорой" рассказали Москве 24 о том, с какими сложностями приходится сталкиваться в профессии, о чем думает фельдшер на пути к пациенту и какие случаи на дежурствах остались в их памяти навсегда.

"Профессия не из легких"

Владимир Взоров. Фото: предоставлено героем материала

"Мама была против моего выбора профессии, – вспоминает старший фельдшер подстанции № 22 скорой медицинской помощи Владимир Взоров. – Она видела лихие 90-е, когда медицина была в упадке и каждый выкручивался как мог. Нередко случались нападения на больницы и медиков, поэтому мама переживала. Но я отстоял свою точку зрения".

Все-таки медицинская династия сыграла свою роль: прадедушка – фельдшер, погиб на фронте, бабушка – медсестра, мама – врач. Выбор был очевиден, хотя именно на скорой из семьи раньше никто не работал. В итоге Владимир увлек этим делом и жену, которая переучилась на фельдшера, и теперь работает на одной из подстанций. На сегодняшний день Владимир Взоров в профессии уже больше 10 лет и отмечает, что "эти годы пролетели как один день".





Владимир Взоров старший фельдшер подстанции № 22 скорой медицинской помощи Эта профессия не из легких, мы находимся на первом рубеже. Мы первые, кто оказывается рядом с человеком в трудную минуту. Поэтому теплые отношения между коллегами устанавливаются с самого первого дня: принимают как в семью.

Помимо добрых отношений между коллегами, медиков радует и благодарность от пациентов. Зачастую найти конкретного фельдшера, который помог, сложно, ведь только в одной Москве около 11 тысяч сотрудников, 60 подстанций и более 1 000 бригад. Поэтому отзывы люди пишут онлайн на сайте скорой. Такие благодарности зачитываются бригадам каждое утро и очень мотивируют сотрудников. "Когда я слышу такие слова, тепло на душе становится. Искренне сказанное спасибо дороже всего", – говорит Владимир.

Фото: предоставлено героем материала

Несмотря на то, что не все пациенты благодарят своих спасителей, фельдшерам приятно уже просто видеть результат своей работы, когда человек после оказанной помощи уходит на своих ногах из больницы. Одним из таких случаев, навсегда оставшихся в памяти Владимира, стал ночной вызов осенью 2014 года.

Район Гольяново, жилой дом, два часа ночи. Бригада скорой подъезжает к подъезду, навстречу выбегают три испуганных человека. Взоров с напарницей берут носилки и поднимаются на третий этаж. Лестничная клетка залита ровным слоем крови, будто ее покрасили, двери лифта тоже в крови. На ступеньках лежит бледная как полотно девушка. "Я бы даже сказал кипельно белого цвета", – уточняет фельдшер. Оказалось, что на вечеринке девушка случайно разбила ногой стекло в межкомнатной двери. Повреждены крупные кровеносные сосуды, обильное кровотечение.

Ежедневно в Москве медицинские бригады совершают порядка 12 тысяч выездов к пациентам. За год количество вызовов составляет около четырех миллионов. В среднем скорая приезжает на вызов за 12 минут, на экстренный вызов – за 10 минут, в случаях ДТП среднее время прибытия медиков составляет восемь минут.



"Хочу сказать, что ребята – молодцы, нашли какой-то провод и наложили ей жгут. Начинаем измерять давление – его практически не слышно. Ставим капельницу, проводим обезболивание, накладываем повязку и спускаем в машину. Грузового лифта в доме нет, приходится нести пешком по лестнице. И буквально летим в ближайшую больницу в экстренную операционную", – вспоминает Владимир.





Владимир Взоров старший фельдшер подстанции № 22 скорой медицинской помощи То, что она после такого случая на своих ногах вышла из больницы. – это бальзам на душу. Мы отработали, как положено, и помогли человеку остаться живым и невредимым.

При таком артериальном кровотечении девушка могла умереть, а если бы были задеты нервы – остаться инвалидом. А ведь ей на тот момент было чуть больше двадцати лет. В итоге благодаря четким действиям бригады скорой помощи и врачам в больнице операция прошла успешно. Ногу удалось сохранить, и уже через три недели девушка вышла из больницы самостоятельно.

Фото: предоставлено героем материала



Владимир считает, что для работы на скорой важны три ключевых параметра: внимательность, стрессоустойчивость и сила духа. У человека должен быть сильный характер, чтобы в различных ситуациях сохранять спокойствие и держать контроль над происходящим. И, помимо всего, физическая сила, ведь это работа не из легких. Но несмотря на всю сложность своей профессии, Владимир хочет, чтобы кто-то из его детей продолжил его дело.

"Коллеги всегда поддержат"

Александр Дибров. Фото: предоставлено героем материала

Решение пойти в скорую Александр принял с детства. Мама работала фельдшером в амбулатории при станции скорой помощи и периодически брала его с собой на работу. "Помню еще лет в шесть я сидел с ней и смотрел, как принимают пациентов. Впечатляли огромные приборы с мигающими лампочками, а самое запоминающееся – это большой шприц Жане (шприц для промываний, отличающийся значительной емкостью. – Прим. ред), который висел в процедурном кабинете. Я всегда его боялся и думал, что же с ним такое делают, какой должен быть большой укол и как это все выдержать?" – вспоминает уже взрослый фельдшер выездной бригады подстанции № 41 Александр Дибров.

Одна бригада в Москве проезжает за сутки 70 километров, совершает до 15 вызовов в сутки. Каждый оператор Единого городского диспетчерского центра в день принимает 350 звонков.



Будучи по специальности фельдшером-акушером, Александр дважды принимал роды, приезжая на вызов. Второй раз стал более запоминающимся, потому что все происходило прямо в машине. Это случилось четыре года назад, вызов поступил с жалобами на боли в животе, ни слова о том, что девушка на последних месяцах беременности. Она приехала к маме в Москву погостить и по сроку еще не должна была рожать, но судьба распорядилась по-иному.

"Приехав на вызов, я понял, какое тут будет приключение, – рассказывает Александр. – У нее это были уже четвертые роды, все – девочки. Она пожаловалась, что папа хочет мальчика, тогда я посоветовал стараться и еще раз стараться, пока не наберут балетную группу и футбольную команду". Фельдшер осмотрел пациентку и повез в больницу. До роддома было километров пятнадцать, летели быстро, пересекая все, что можно. Оставалось каких-то 500 метров, машина уже двигалась вдоль забора больницы, но тут девушка начала рожать. Дальше ехать было нельзя, чтобы не повредить ребенка. Было принято решение рожать в машине.





Александр Дибров фельдшер выездной бригады подстанции № 41 Все произошло быстро: родилась здоровая, доношенная девочка. Она сразу заплакала, и все заплакали. Я тоже, то ли от счастья, то ли от страха.

"Я положил маме девочку на грудь, она довольная, счастливая. После чего мы благополучно доставили обеих в роддом", – с улыбкой вспоминает Александр. А через два дня роженица ему позвонила и сказала, что девочку решили назвать Александрой в его честь. И снова слезы радости. Такой бесценный подарок для сотрудника скорой помощи.

Фото: предоставлено героем материала

Фельдшер признается, что за 16 лет работы на скорой стал больше любить людей. При этом в профессии приходится видеть, как люди сами себя гробят, небрежно относясь к собственному здоровью. "Очень многие не следят за своим здоровьем, злоупотребляют алкогольными напитками. Я вижу, как из-за этого разрушаются семьи. Поэтому сам я не пью совершенно".

Помимо этого, Александр регулярно ходит в спортзал и поддерживает хорошую физическую форму. Но и там его друзья просят рассказать о случаях на работе. "Наверное, таким образом люди проецируют ситуации на свою жизнь и пытаются узнать, стоило ли им вызывать скорую или нет. Ну и посмеяться, потому что смешные жизненные моменты тоже есть", – улыбается Дибров.





Александр Дибров фельдшер выездной бригады подстанции № 41 Чаще всего люди застревают в неудобных позициях: палец засунут куда-нибудь или руку завернут. По факту это не смешно, но когда все проходит, все сидят и улыбаются, включая пациента: думают, как так случилось?

"Неоднократно приезжали на вызов, когда человек пытался вкрутить лампочку, стоя на двух табуретках, и падал с них. Или поспорили, что палец нельзя засунуть в бутылку из-под шампанского. Оказалось, что можно, но высунуть уже не получилось. Классических случаев с лампочкой во рту на моих вызовах не было, но я знаю тех, у кого было. Не пробуйте, она обратно не выходит", – уверяет Александр.

Александр с напарником Ильей. Фото: предоставлено героем материала

Бывают и особо тяжелые ситуации, когда фельдшер приезжает к человеку, оказывает помощь, пациента везут в стационар, а через два дня он умирает. "Человек целую неделю не обращался к врачу и пил таблеточки от кашля, которые посоветовала соседка. Я понимаю, что надо было ему вызывать скорую в начале недели, а не в конце, когда диагноз стал совершенно другим, – говорит Александр. – Грустная история, когда люди своевременно не обращаются за помощью, а занимаются самолечением".





Александр Дибров фельдшер выездной бригады подстанции № 41 Переживать всегда тяжело, но главное не проецировать это на своих близких. Все тяжелые ситуации, которые были на вызовах, надо проговаривать с коллегами при возвращении на подстанцию. Если все в себе держать, ты и сам можешь не выдержать.

Многие из тех, кто годами работает в одной бригаде, становятся близкими друзьями. Так Александр на протяжении пяти лет работает с напарником, фельдшером Ильей. Ежедневно спасая жизни людей, они уже до секунд отточили мастерство профессионального взаимодействия при оказании первой медицинской помощи. И знают, что на плечо коллеги и друга всегда можно положиться.

"Доктор, я бросил курить"

Алексей Безымянный. Фото: предоставлено героем материала

Раньше бригады неотложной помощи вызывали по телефону поликлиник. Алексей Безымянный, тогда еще работавший участковым на вызовах, быстро понял, что бригаду скорой и неотложной помощи в его районе постоянно вызывают одни и те же люди. "Я знал пациентов и их семьи в лицо, всю их историю, они тоже меня знали. Периодически у пациентов появлялись свои врачи-любимчики. Доходило до того, что они звонили в поликлинику и спрашивали, кто сегодня работает. Сегодня Наталья Ивановна, а завтра Алексей Сергеевич? Хорошо, я тогда завтра перезвоню", – улыбается заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Алексей Безымянный.

На станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова работают 2 500 врачей и 8 400 специалистов со средним медицинским образованием. Средний возраст врача выездной бригады составляет 47 лет, медсестры – 32 года, фельдшера – 38 лет.



Сейчас структура организации поменялась, в 2017 году был создан единый городской диспетчерский центр скорой и неотложной помощи. Теперь все пациенты звонят по телефону 103 независимо от района и повода.

Алексей пришел в профессию 14 лет назад и первые четыре года работал участковым врачом в поликлинике, а после уже стал руководить отделением неотложной помощи. В 2011 году это была вновь созданная структура, тогда еще не было нормативных актов и достаточного количества врачей в отделении, но вызовы уже поступали. Поэтому Алексею приходилось иногда даже ночевать между вызовами, работая за двоих-троих.





Алексей Безымянный заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Я заметил такую тенденцию по всем вызовам: за скорой и неотложной помощью чаще обращаются люди, у которых в квартире беспорядок. Существует какая-то гармония между порядком снаружи, в одежде, в чистоте и заболеваемостью. Многие врачи это знают.

Однажды Алексей приехал на вызов к мужчине восьмидесяти лет, у которого был атеросклероз сосудов нижних конечностей. По всей квартире у пациента были разбросаны пепельницы и пачки сигарет. Оказалось, что он курит уже 40 лет. А у Безымянного до этого был пациент, которого он наблюдал после ампутации в больнице. И, вспоминая тяжелый случай, медик решил попробовать отучить восьмидесятилетнего курильщика от сигарет.

Фото: предоставлено героем материала

"Я без повышения голоса прямо его отчитал, рассказал о последствиях и нарисовал зрительные образы, в деталях, как это – передвигаться на инвалидном кресле и не иметь возможности ходить нормально в туалет. Уехал, думаю, ну все, сейчас или жалоба придет на меня за такое поведение, или еще хуже. Но тишина. А месяца через два я встретил его у поликлиники. Он сам подошел и говорит: "Доктор, я курить бросил". Знаете, это практически невозможно, чтобы человек, который курит 40 лет, взял да бросил. Но как-то сработало", – удивляется Алексей.

Другой душевный диалог врача с семидесятипятилетним пациентом помог убедить мужчину, постоянно вызывающего неотложку из-за высокого давления, что ему нужно заняться своим здоровьем. За 30 минут Безымянный рассказал ему практически все про артериальную гипертонию, чем она опасна и какие могут быть риски инфаркта и инсульта, после которых он не сможет двигаться, гулять и будет прикован к постели. Через некоторое время этот мужчина, увидев Алексея в своем районе, подошел к нему, крепко пожал руку и поблагодарил за то, что врач заставил его разобраться со своей гипертонией. За этот период у него не возникло ни одного обострения.





Алексей Безымянный заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Самое главное – не просто приехать, оказать помощь и уехать, а зародить в пациенте зерно того, что раз ему пришлось вызвать скорую, нужно серьезно задуматься о своем здоровье и обратиться в поликлинику для основательного лечения. Если ты его в этом не убедишь, то все бесполезно.

Вне работы Алексей нечасто сталкивается с экстренными ситуациями, но советы приходится раздавать постоянно. "Когда в компании узнают, что ты врач, всем нужна консультация. Никого не волнует, устал ты или тебе не хочется говорить, всегда у кого-то находятся проблемы, надо помочь", – говорит Алексей. Поэтому он взял в привычку не отвечать на звонки после девяти вечера, это "помогает немного успокоиться". В такое время Безымянный готов принять только один звонок – от главного врача, но, к счастью, поводов для этого пока не было.

Фото: предоставлено героем материала

Как заведующий отделением Алексей видит работу всех коллег и отмечает, что каждый сотрудник на скорой отличается добросердечностью и глубокой эмпатией. И это помимо компетентности и высокого профессионализма. Конечно, бывают и те, кто морально не выдерживает и уходит. "Надо оценивать свои силы и не перегружать себя работой. Если ты перегружаешься в медицине, начинаются большие проблемы со здоровьем".

Заботиться о своем здоровье Алексей советует не только коллегам, но и всем горожанам. "Важно помнить, что проблем не будет, если ты регулярно обращаешься к врачу. Когда возникает боль, нельзя думать, что она сама пройдет, терпеть тоже нельзя. Но если есть возможность самостоятельно прийти в поликлинику, нужно это сделать. Скорая помощь – это все-таки для пациентов с угрозой для жизни. Важно помнить, что с простым чихом или болью в зубе лучше обратиться к врачу самостоятельно, чтобы в это время бригада могла поехать на вызовы с кровотечением, травмой, ранением, спасать детей", – заключает Алексей.