Возле института имени Н. В. Склифосовского установили необычный арт-объект

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Необычный арт-объект установили рядом с Научно-исследовательским институтом скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Объемные буквы и цифры собраны в 13-метровую фразу "ПРО100СПАСИБО".

В конструкции есть специальные отверстия, в которые каждый желающий может опустить письмо с благодарностью врачам скорой помощи.

"Размещение объекта выбрано неслучайно. В 1919 году именно отсюда выехала первая карета скорой помощи на вызов к пациенту. Надеемся, что инсталляция найдет отклик в сердцах москвичей, что они захотят поблагодарить врачей скорой помощи теплыми словами", – подчеркнул главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов.

Москвичи и гости столицы смогут увидеть арт-объект до 28 октября.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В городе установили еще три инсталляции, посвященные юбилею московской скорой помощи. На Трубной площади появилось красное объемное число 100 c интересными фактами из жизни скорой помощи. Например, ежедневно 1040 бригад московской скорой помощи выполняют 12 тысяч выездов, в среднем врачам требуется около 12 минут, чтобы добраться до пациента, и другие.

Рядом со станцией метро "Лубянка" установлена зеркальная инсталляция, которая тоже знакомит москвичей и гостей столицы с интересными фактами о работе скорой помощи.

Третий арт-объект находится в Новопушкинском сквере недалеко от станции метро "Тверская". Инсталляция выполнена в виде цифры 100, где в двух нолях установлены лавочки.

Также к 100-летию московской скорой помощи подготовлена тематическая фотовыставка. Работы разместили на трех бульварах – Чистопрудном, Тверском и Гоголевском. Проект познакомит с историей столичной скорой помощи – от создания до наших дней. Выставка открыта до 30 октября.