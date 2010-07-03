Три арт-объекта установили в центре Москвы к 100-летию скорой помощи

Фото: Агентство "Москва"

Три арт-объекта установили к 100-летию скорой помощи в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Объекты разработаны к юбилею станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, которая в этом году отмечает 100-летие. Арт-объекты появились на Трубной площади, рядом со станцией метро "Лубянка" и на территории Новопушкинского сквера.

На Трубной площади установлена красная объемная цифра "100". Ее высота более 2,5 метра. На объекте нанесен текст о 12 тысячах выездов, которые ежедневно выполняют сотрудники скорой помощи и другая информация.

Рядом с метро "Лубянка" появилась зеркальная инсталляция с динамично бегающими светодиодными строками, где рассказываются разные факты о работе скорой помощи. Третий объект в Новопушкинском сквере около станции метро "Тверская" представляет двухслойный логотип из цифры "100", где в двух нулях установлены лавочки.

В сентябре на Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах столицы открылась тематическая фотовыставка "100 лет спасаем жизни", посвященная юбилею станции скорой помощи.

На выставке посетители смогут узнать о людях, стоявших у истоков создания скорой помощи, а также о том, в каких условиях работали медики в 1920-1930 годах и каким был первый выезд экстренной бригады. Также в контексте фотовыставки представлены интересные факты о скорой помощи Москвы. Экспозиция продлится до 30 октября.

Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова существует уже 100 лет. Впервые бригада московской скорой помощи выехала на вызов 15 октября 1919 года. На данный момент это крупнейшая в Европе медорганизация. По всему городу работают 60 подстанций учреждения, а более тысячи бригад круглосуточно дежурят в столице.

