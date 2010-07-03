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Троллейбус врезался в столб в Чебоксарах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Авария произошла 16 октября около 15:00. По предварительной информации, во время движения у водителя транспортного средства свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб.

В результате аварии пострадали 18 человек, в том числе семеро детей. У них диагностированы несерьезные травмы и ушибы.

Ранее сообщалось, что туристический автобус опрокинулся в Нижегородской области. В результате аварии пострадали 20 человек. ДТП произошло около села Паново-Осаново в Гагинском районе. Туристы возвращались с экскурсии из Нижнего Новгорода, через село Большое Болдино, в Саратов.

