Четыре человека пострадали в аварии на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два автомобиля стали участниками ДТП на западе столицы. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на информацию пресс-службы городского управления ГИБДД РФ.

"На пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского произошло столкновение автомобиля марки Porsche с машиной такси", – заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в данный момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Они пытаются восстановить полную картину произошедшего.

"В результате аварии пострадали четыре человека", – дополнили в пресс-службе.

Ранее число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 26. Транспортное средство следовало по городскому маршруту №1 и перевозило 40 пассажиров. По имеющейся на данный момент информации, виновником аварии стал водитель троллейбуса. Во время движения у мужчины свело ногу, из-за этого он не справился с управлением и врезался в столб.