Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

01:30

Кизлык стал новым руководителем столичного ЦОДД

город транспорт авто дороги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новым руководителем столичного Центра организации дорожного движения назначен Михаил Кизлык.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ЦОДД, Кизлык более семи лет работал в аппарате заммэра столицы по вопросам транспорта.

При его участии реализованы крупные инфраструктурные и IT-проекты. В частности, он занимался актуализацией стратегии развития транспортной системы Москвы.

Кизлык также участвовал в цифровизации транспортного комплекса столицы, создании приложения "Помощник Москвы" и запуске Московского центрального кольца (МЦК).

Чиновник отмечен рядом наград, среди которых почетная грамота президента России, благодарности министра транспорта, мэра Москвы, столичного Дептранса.

На посту главы ЦОДД Кизлык сменил Вадима Юрьева, который покинул должность по собственному желанию после пяти лет работы.

Экс-глава комитета Совета Федерации по образованию и науке Зинаида Драгункина ранее стала советником Сергея Собянина.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика