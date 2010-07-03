Кизлык стал новым руководителем столичного ЦОДД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новым руководителем столичного Центра организации дорожного движения назначен Михаил Кизлык.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ЦОДД, Кизлык более семи лет работал в аппарате заммэра столицы по вопросам транспорта.

При его участии реализованы крупные инфраструктурные и IT-проекты. В частности, он занимался актуализацией стратегии развития транспортной системы Москвы.

Кизлык также участвовал в цифровизации транспортного комплекса столицы, создании приложения "Помощник Москвы" и запуске Московского центрального кольца (МЦК).

Чиновник отмечен рядом наград, среди которых почетная грамота президента России, благодарности министра транспорта, мэра Москвы, столичного Дептранса.

На посту главы ЦОДД Кизлык сменил Вадима Юрьева, который покинул должность по собственному желанию после пяти лет работы.

Экс-глава комитета Совета Федерации по образованию и науке Зинаида Драгункина ранее стала советником Сергея Собянина.