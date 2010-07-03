Водитель легковушки насмерть сбил женщину и ребенка под Калугой

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Водитель Volkswagen насмерть сбил двух человек на трассе в Калужской области. Погибли женщина 1981 года рождения и девочка 3-4 лет, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на 37-м километре объездной дороги Калуги от трассы М-3 Украина.

На месте работают полицейские, сотрудники скорой помощи и спасатели. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее четыре человека погибли и девять получили травмы при столкновении микроавтобуса с легковой машиной в Кировской области. Среди погибших есть ребенок.