Возбуждено уголовное дело после ДТП в Алтайском крае

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Следственное управления СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в ДТП с двумя микроавтобусами в Топчихинском районе. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Уголовное дело возбуждено по факту ДТП по статьям 238 и 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение ПДД)", – сказал собеседник агентства.

ДТП с участием минивэна и микроавтобуса произошло в субботу утром на 74-м километре автодороги Барнаул – Рубцовск Топчихинского района.

По данным агентства, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Nissan Presage, который двигался со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Fiat Ducato. По предварительным данным, всего в двух автомобилях находились 16 человек.



Согласно последним данным, в аварии погибли восемь человек, еще восемь – получили различные травмы.

Ранее в Чебоксарах троллейбус врезался в столб. В результате аварии пострадали 32 человека, в том числе 10 детей. Троллейбус следовал по городскому маршруту № 1 и перевозил 40 пассажиров.

По предварительной информации, во время движения у водителя транспортного средства свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб. В его отношении возбуждено дело об административном правонарушении.