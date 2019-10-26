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Происшествия

08:26 (обновлено 26.10.2019 08:33)

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусами на Алтае

происшествия ДТП

Фото: соцсети

В Алтайском крае восемь человек погибли при столкновении двух автобусов, сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

"По последним данным, восемь человек погибло, пятеро пострадали. Среди погибших есть несовершеннолетний", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе краевого Минздрава, в свою очередь, агентству сообщили, что по их информации, в больнице находятся восемь человек.

По данным агентства, сотрудники следственного управления СКР по Алтайскому краю выясняют обстоятельства аварии.

"По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – сказал собеседник агентства.

Ранее на Производственной улице столкнулись рейсовый автобус и шесть легковушек. По предварительным данным, женщине-водителю за рулем стало плохо. Она спровоцировала происшествие и в результате погибла. Серьезные травмы получил пешеход.

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