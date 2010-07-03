В ГИБДД рассказали подробности массовой аварии на западе столицы

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ДТП с автобусом и несколькими автомобилями произошло на западе столицы, передает "Интерфакс" со ссылкой на московское управление Госавтоинспекции.

Авария случилась в районе дома 37 на Производственной улице. Водитель Skoda столкнулся с автобусом и легковушками. По предварительным данным, автомобилисту стало плохо за рулем.

Уточняется, что он погиб, один пешеход пострадал. Всего участниками столкновения, по информации ГИБДД, стали семь транспортных средств.

Как сообщили в ЦОДД, движение в обе стороны по улице заблокировано. Выехать на Боровское шоссе можно через улицу Щорса или улицу Богданова.

Ранее поступали сведения о том, что там столкнулись автобус и шесть автомобилей.