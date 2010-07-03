Человек погиб в массовой аварии на Боровском шоссе

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В результате аварии с участием автобуса и шести автомобилей в Москве погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что ДТП произошло на Боровском шоссе, рядом с домом № 20. Столкнулись автобус и шесть автомобилей. По информации столичных экстренных служб, один человек погиб и еще один был госпитализирован с травмами.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. На шоссе перекрыты три полосы движения в область.

Ранее в Москве на Волгоградском проспекте перевернулся грузовик. Обошлось без пострадавших.

