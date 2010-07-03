Четыре человека погибли и девять пострадали в ДТП под Кировом

Фото: телеграм-канал Hue

Четыре человека погибли и девять получили травмы при столкновении микроавтобуса с легковой машиной в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

ДТП произошло в деревне Перевоз в 140 километрах от Кирова. К ликвидации последствий привлекались 26 человек и восемь единиц техники.

Среди погибших есть ребенок. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Астрахани маршрутка столкнулась с легковой машиной. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе четверо детей. Всех пострадавших кроме одного госпитализировали.