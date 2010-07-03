11 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Астрахани

Маршрутка столкнулась с легковой машиной в Астрахани. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе четверо детей, сообщает ТАСС.

Авария с участием Mitsubishi Galant и микроавтобуса "Газель" произошла на улице Дзержинского в Трусовском районе в 13:50 по московскому времени.

Детей госпитализировали в больницу имени Силищевой. Из семи взрослых шесть госпитализированы, один от госпитализации отказался.

Ранее в Алтайском крае восемь человек погибли при столкновении двух автобусов. Еще пятеро пострадали. После ДТП возбудили уголовное дело.