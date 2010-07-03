Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье

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Два человека погибли в результате столкновения грузовика и автомобиля "Лада" в подмосковном Ногинске, сообщает ТАСС. Еще один человек пострадал.

Авария произошла на 44-м км автодороги Ногинск – Боровково. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Накануне автомобиль каршеринговой компании марки Hyundai врезался в отбойник на 43-м километре внешней стороны МКАД. Никто не пострадал.

Еще луна авария произошла в районе Дорогомилово. Водитель легкового автомобиля насмерть сбил мужчину. По предварительным данным, погибший переходил проезжую часть в неустановленном месте.