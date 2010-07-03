Мужчина погиб под колесами легковушки на Кутузовском проспекте

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Водитель легкового автомобиля насмерть сбил мужчину в районе Дорогомилово, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.

ДТП произошло в районе дома 45 по Кутузовскому проспекту. По предварительным данным, погибший переходил проезжую часть в неустановленном месте.

На месте ДТП устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель Volkswagen насмерть сбил двух человек на трассе в Калужской области. Погибли женщина 1981 года рождения и девочка 3-4 лет.