Человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Авария произошла на регулируемом перекрестке в районе 63-го километра Каширского шоссе. Там рейсовый автобус ЛиАЗ столкнулся с автомобилем Nissan.

Погибший и пострадавшие находились в легковушке. В автобусе пострадавших нет, на момент столкновения в нем находились водитель и один пассажир.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины произошедшего.

Ранее водитель "Газели" совершил несколько ДТП на востоке Москвы при попытке скрыться от ДПС. Погоня за нарушителем длилась порядка двух минут.

В результате автомобиль нерадивого водителя заблокировали, а его самого задержали.