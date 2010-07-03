Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

04 ноября, 22:35

Человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Авария произошла на регулируемом перекрестке в районе 63-го километра Каширского шоссе. Там рейсовый автобус ЛиАЗ столкнулся с автомобилем Nissan.

Погибший и пострадавшие находились в легковушке. В автобусе пострадавших нет, на момент столкновения в нем находились водитель и один пассажир.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины произошедшего.

Ранее водитель "Газели" совершил несколько ДТП на востоке Москвы при попытке скрыться от ДПС. Погоня за нарушителем длилась порядка двух минут.

В результате автомобиль нерадивого водителя заблокировали, а его самого задержали.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика