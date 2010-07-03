Водитель "Газели" совершил несколько ДТП на востоке Москвы при попытке скрыться от ДПС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля "Газель" стал участником нескольких мелких дорожно-транспортных происшествий при попытке скрыться от экипажа дорожно-патрульной службы на востоке столицы. Об этом сообщило Агентство "Москва".

"Экипаж ДПС заметил автомобиль "Газель", водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. Водитель "Газели" не подчинился требованиям экипажа и попытался скрыться", – сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Уральская. Погоня за нарушителем длилась порядка двух минут. Автомобиль нерадивого водителя заблокировали, а его самого задержали. Обстоятельства инцидента уточняются.

В воскресенье, 3 ноября, стало известно, что один человек пострадал в ДТП с участием трех автомобилей в Москве. Инцидент произошел на юго-западе Москвы, на пересечении улицы Вавилова и улицы 60-летия Октября.