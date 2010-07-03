Один человек пострадал при столкновении трех автомобилей на юго-западе Москвы

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Травмы в результате аварии на юго-западе столицы получил один человек. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

"Около 15:20 на пересечении улицы Вавилова и улицы 60-летия Октября столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний подросток", – заявили в ведомстве.

Специалисты дорожной инспекции также предупредили, что на указанном участке затруднено дорожное движение.

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) ранее порекомендовали столичным автомобилистам провести выходные дома. В Москве наблюдается сильный ветер – до 17 метров в секунду. В связи с этим не рекомендуется парковать машины под рекламными щитами, возле хлипких конструкций и деревьев.