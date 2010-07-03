Маршруты нескольких автобусов изменятся из-за праздничных мероприятий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сразу несколько автобусов изменят маршрут в ближайшие дни из-за праздничных мероприятий. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, 4 ноября в связи с открытие выставки "Православная Русь – к Дню народного единства" в Центральном выставочном зале "Манеж" запустят ряд автобусов. С 06:00 и до конца мероприятия автобусы М1, М2, М3, М6, М27 и № 144 будут проезжать мимо остановки "Метро "Библиотека имени Ленина".
В Марьине в этот же день с 10:20 автобусы № 112э буду следовать от станции "Братиславская" по Мячковскому бульвару и Новомарьинской улице, а далее по Белореченской улице. С 10:30 по такому же маршруту будут курсировать автобусы № 10, № 30 и № 625.
Автобусы № 55 будут ходить между станциями метро "Марьино" и "Братиславская" и № 749 будет начинать маршрут от "Братиславской". Изменятся также маршруты автобусов № 657, № 762, № 713, № 10, № 30, и № 749.
В районе Щукино автобусы № 39 будут курсировать в сторону центра по улице Берзарина до улицы Народного Ополчения, в обратную сторону – по улицам Народного Ополчения, Маршала Вершинина и Расплетина.
Автобусы № 60 будут ходить по улицам Новощукинская, Маршала Новикова и Максимова, а автобусы № 460 поедут по улице Маршала Василевского и Щукинской улице до улицы Академика Курчатова, а затем выйдут на прежний маршрут.
Маршрут № 800 пройдет по улицам Щукинская, Академика Курчатова, Сосновая и Пехотная, а также по 2-му Пехотному переулку, 1-му Волоколамскому проезду, улицам Маршала Конева, Маршала Рыбалко и Народного Ополчения. Такая же схема движения будет для автобусов № 105. Изменения коснутся и маршрута № 253.
Дополнительную информацию об изменении городских маршрутов можно получить на сайте Мосгортранса.
День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м. В тот год Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город 22 октября. Именно эта дата по юлианскому календарю (или 4 ноября по григорианскому) выбрана в качестве дня праздника.
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