Водителям рекомендовали не парковаться под деревьями из-за ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует водителям не парковаться рядом с деревьями, заборами и рекламными щитами, сообщает пресс-служба центра в Twitter.

Автомобилистам напомнили о сильном ветре, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

"В такой день конечно лучше под пледиком, тем более выходной. Но если вдруг вам куда-то нужно, не паркуйтесь под деревьями, заборами и большими рекламами. Да, и о сломанных знаках и светофорах нужно сообщать сюда: 3210", – говорится в сообщении.

В воскресенье ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. Температура воздуха в столице прогреется максимум до +4 градусов, по области – до +5. Атмосферное давление будет низким – 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75%.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москву и на всю территорию Центральной России придет мощный поток субтропического тепла. Показания термометров окажутся на 9–10 градусов выше положенного по многолетним наблюдениям в начале ноября.

Синоптики также отмечали, что климатическая зима придет в Россию еще не скоро. Сейчас в стране наблюдается предзимье, которое длится с середины октября до 15–20 декабря. Средняя температура опустится ниже нуля только в самом конце осени.

