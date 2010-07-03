Дождливая и облачная погода ждет москвичей в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная погода с дождем ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 3 ноября. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

"Столица и область окажутся под влиянием атмосферного фронта. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 743 миллиметров ртутного столба", – говорится в сообщении.

Днем температура воздуха в городе прогреется до максимум +4 градусов, по области – до +5. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 12–14 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 75%.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москву и на всю территорию Центральной России придет мощный поток субтропического тепла. Показания термометров окажутся на 9-10 градусов выше положенного по многолетним наблюдениям в начале ноября.

Синоптики также отмечали, что климатическая зима придет в Россию еще не скоро. Сейчас в стране наблюдается предзимье, которое длится с середины октября до 15-20 декабря. Средняя температура опустится ниже нуля только в самом конце осени.

