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Происшествия

20:40

В МВД начали проверку после ДТП с участием полицейского в Ярославской области

происшествия ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство внутренних дел проводит проверку, после того, как столичный полицейский насмерть сбил пешехода в Ярославской области. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в момент аварии полицейский был трезв.

ДТП произошло вечером 1 ноября. Как сообщалось, дорожный оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции по Пресненскому району столицы, находясь в свободное от работы время и двигаясь на своем автомобиле марки Audi A3, сбил 54-летнего мужчину, который переходил дорогу по освещенному пешеходному переходу.

Уточняется, что мужчина умер на месте от полученных травм. По факту произошедшего СК РФ по региону проводит служебную проверку.

В конце сентября водитель грузовика наехал на людей на пешеходном переходе в городском округе Домодедово. Погиб ребенок. ДТП произошло в 8:25 на улице Гагарина. Грузовой автомобиль ГАЗ проехал по пешеходному переходу, когда по нему шли люди. С места происшествия водитель скрываться не стал.

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