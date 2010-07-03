Столичный полицейский насмерть сбил мужчину в Ярославской области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сотрудник столичной полиции насмерть сбил пешехода на трассе М-8 около поселка Дорожный в Ярославской области, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По словам собеседника агентства, это произошло вечером 1 ноября.

"Дорожный оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции по Пресненскому району Москвы, находясь в свободное от работы время и двигаясь на своем автомобиле марки Audi A3, сбил 54-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по освещенному пешеходному переходу", – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что мужчина умер на месте от полученных травм. По факту произошедшего СК РФ по региону проводит служебную проверку.

31 октября на Егорьевском шоссе в Люберцах автомобиль ВАЗ-2111 серебристого цвета сбил двух мальчиков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места аварии.

Два ребенка 10 и 12 лет пострадали. Сейчас они находятся в больнице с травмами разной степени тяжести.