Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в ТиНАО

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Один человек погиб и трое пострадали в результате аварии в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой источник в экстренных службах города.

"Вечером 2 ноября на территории ТиНАО произошло ДТП, в котором три человека пострадали и один погиб", – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, на месте ДТП работают оперативные службы города, а также сотрудники полиции. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе Подмосковья. Авария произошла на 159-м километре трассы М-9 "Балтия". Там столкнулись легковушка KIA и грузовой автомобиль. Еще один человек получил травмы.

