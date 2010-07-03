Сбивший пешеходов возле МЦК водитель был пьян

Насмерть сбивший пешеходов в Москве водитель был пьян

Водитель автомобиля Mazda, насмерть сбивший трех пешеходов на севере столицы, находился в состоянии алкогольного опьянения, передает телеканал Москва 24.

"Сотрудниками дорожно-патрульной проведена процедура освидетельствования водителя на состояние опьянения. Установлено, что в момент происшествия он находился в нетрезвом состоянии", – рассказали в ГИБДД.

По словам очевидцев, за рулем автомобиля был молодой парень, и в первые минуты после происшествия он попытался сбежать, однако его сразу же задержали выбежавшие на улицу сотрудники МЦК.

Рано утром 7 декабря машина на полном ходу сбила пешеходов на тротуаре возле дома 31 в Локомотивном проезде, а затем врезалась в вестибюль станции Окружная Московского центрального кольца. Все трое погибли, двое из них – на месте, это женщина и мужчина. Их тела извлекают из-под иномарки. Еще один человек скончался в карете скорой помощи.

Помимо этого, есть пострадавший – это пассажир автомобиля. Его госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы, а также Следственный комитет.