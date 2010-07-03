Установлена личность виновника ДТП у станции МЦК

Виновник аварии с тремя погибшими называл свою машину "спящий демон"

Стала известна личность водителя Mazda, который насмерть сбил троих человек у станции МЦК Окружная, передает телеканал Москва 24.

По данным СМИ, 23-летнего стритрейсера зовут Сергей Медведев. Кроме того, имя есть и у его автомобиля – в соцсетях он называет свою иномарку "Спящий демон". При этом официального подтверждения этой информацию еще нет.

Сейчас с виновником ДТП работают следователи. По некоторым сообщениям, утром молодой человек развозил по домам компанию после вечеринки. Процедура освидетельствования водителя на состояние опьянения показала, что в момент аварии он находился в нетрезвом состоянии.

В МВД ранее рассказали, что водитель Mazda за последний год был оштрафован за превышение скорости 12 раз.

ДТП произошло около шести утра 7 декабря. Mazda на полном ходу сбила пешеходов на тротуаре возле дома 31 в Локомотивном проезде, а затем врезалась в вестибюль станции Окружная Московского центрального кольца. Все трое погибли, двое из них – на месте, это женщина и мужчина. Еще один человек скончался в карете скорой помощи.

Помимо этого, есть пострадавший – это пассажир автомобиля. Его госпитализировали. Сам виновник аварии жив. По словам очевидцев, в первые минуты после происшествия он попытался сбежать, однако его сразу же задержали выбежавшие на улицу сотрудники МЦК.

На месте происшествия работают экстренные службы, а также Следственный комитет. Все, что осталось от машины, уже увезли с места происшествия. Оно сейчас оцеплено.

