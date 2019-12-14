Одностороннее движение ввели на нескольких улицах на востоке Москвы

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Одностороннее движение ввели на участках улиц 11-я и 12-я Парковая от улицы Нижняя Первомайская до Измайловского проспекта и Измайловского проспекта от улицы 11-я Парковая до улицы 12-я Парковая, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.

Благодаря изменению схемы движения, количество мест на Измайловском проспекте увеличилось с 18 до 54. На улице 11-я Парковая – с 24 до 35, а на улице 12-я Парковая – с 38 до 44. 15 из 133 мест на этих участках предназначено для маломобильных граждан.

Проехать по улице 11-я Парковая теперь можно в направлении от Измайловского проспекта в сторону улицы Нижняя Первомайская, по улице 12-я Парковая от улицы Нижняя Первомайская в направлении Измайловского проспекта, а по Измайловскому проспекту от улицы 12-я Парковая к 11-ой.

Движение на участке Бутырского путепровода ограничили с 14 декабря нынешнего года по 14 июля 2020 года в связи с проведением капитального ремонта дороги.

Ограничения будут действовать круглосуточно. Ремонтные работы будут сопровождаться поэтапным занятием двух полос с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении.