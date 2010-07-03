Движение на участке Бутырского путепровода ограничат из-за капремонта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на участке Бутырского путепровода ограничат с 14 декабря нынешнего года по 14 июля 2020 года в связи с проведением капитального ремонта дороги. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ограничения будут действовать круглосуточно, уточняют в информационном центре столичного транспортного комплекса. Ремонтные работы будут сопровождаться поэтапным занятием двух полос с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении.

Ранее сообщалось, что в центре столицы изменится схема движения транспорта с 28 декабря по 6 января в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество".

Как уточняется, с 02:00 28 декабря до 22:00 6 января пешеходными станут участки улицы Тверской (от Тверского бульвара до улицы Моховой), улицы Моховой (от улицы Воздвиженки до улицы Тверской), улицы Охотный Ряд (от улицы Моховой до Театрального проезда), а также Театрального проезда (от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки).

