В Серебряном бору отреставрируют проездную башню с гауптвахтой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проездная башня с гауптвахтой в Серебряном бору выставлена на торги по городской программе "1 рубль за 1 квадратный метр в год". Новому хозяину предстоит провести восстановительно-реставрационные работы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Башня была построена в конце 1760-х – начале 1770-х годов по проекту архитектора Е. П. Ключарева на месте Хорошевского конного завода, основанного еще при Иване III.

Изначально строение представляло собой трехъярусную проездную башню на южном въезде на территорию конюшен. Верхние ярусы – в форме восьмигранника, третий венчал флюгер в виде головы коня.

В 1834 году в здании расположились помещения артиллерийских полков, а в башне разместили гауптвахту и комнату караульного. В 1850-х деревянные ярусы башни разобрали и вместо них сделали простую четырехскатную крышу.

До наших дней из всего ансамбля конного завода сохранилось только одно каменное одноярусное здание проездной башни с парадными воротами. Объект является памятником культурного наследия регионального значения.

В Волхонском переулке завершилась масштабная реставрация главного дома городской усадьбы Матвеевых. Одноэтажное кирпичное здание с 11 оконными проемами является объектом культурного наследия регионального значения.

Реставрационные работы в нем шли в рамках программы льготной аренды "1 рубль за 1 квадратный метр" в течение трех лет. В здании разместится гостиница.